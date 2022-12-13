Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 13 грудня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Ворожі telegram-канали повідомили, що "війська РФ рекордними темпами знищують українські РСЗВ у Запорізькій області… за останні дні знищено близько півтора десятка MLRS, MARS-II, HIMARS, а також РЛС… російські військові перехоплюють ініціативу на Запорізькому напрямку".

Маніпуляція: Російські ЗМІ, цитуючи члена Конгресу США П.Госара, повідомили, що українська влада є негідною будь-якої допомоги з боку Вашингтона: "Смерті не припиняються, а Україна стала авторитарним режимом, який не заслуговує на будь-яку підтримку".

Фейк: Запорізький колаборант В. Рогов заявив, що важкого озброєння на Запорізькій АЕС не було, а виведення легкого озброєння означало б зняття охорони зі станції: "Запорізька АЕС – це державна власність Росії, і будь-які провокації та спроби щодо її загарбання жорстко присікатимуться".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb