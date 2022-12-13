Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 13 грудня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 13 грудня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 13 грудня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Ворожі telegram-канали повідомили, що "війська РФ рекордними темпами знищують українські РСЗВ у Запорізькій області… за останні дні знищено близько півтора десятка MLRS, MARS-II, HIMARS, а також РЛС… російські військові перехоплюють ініціативу на Запорізькому напрямку".
Маніпуляція: Російські ЗМІ, цитуючи члена Конгресу США П.Госара, повідомили, що українська влада є негідною будь-якої допомоги з боку Вашингтона: "Смерті не припиняються, а Україна стала авторитарним режимом, який не заслуговує на будь-яку підтримку".
Фейк: Запорізький колаборант В. Рогов заявив, що важкого озброєння на Запорізькій АЕС не було, а виведення легкого озброєння означало б зняття охорони зі станції: "Запорізька АЕС – це державна власність Росії, і будь-які провокації та спроби щодо її загарбання жорстко присікатимуться".
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