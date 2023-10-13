Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 13 жовтня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 13 жовтня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 13 жовтня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Російський колаборант В. Ганчев заявив, що "на Україні "утилізують" російськомовне населення фашистськими методами".
Дезінформація: Ворожі пропагандистські TG-канали поширили відеозапис із військовослужбовцями Інтернаціонального легіону й написали: "Українські ЗМІ повідомляють, що іноземні найманці, яких західні союзники активно направляли до складу ЗСУ, наразі залишають Україну і прямують до Ізраїлю".
Маніпуляція: Посол РФ у Франції О. Мєшков заявив: "Париж серед тих, хто зацікавлений у затягуванні конфлікту в Україні".
- 9 жовтня росіяни розгорнули нову дезінформаційну кампанію на тлі війни в Ізраїлі. Ворожі тг-канали поширюють неправдиву інформацію з ціллю дискредитувати Україну.
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