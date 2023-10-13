Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 13 жовтня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 13 жовтня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Російський колаборант В. Ганчев заявив, що "на Україні "утилізують" російськомовне населення фашистськими методами".

Дезінформація: Ворожі пропагандистські TG-канали поширили відеозапис із військовослужбовцями Інтернаціонального легіону й написали: "Українські ЗМІ повідомляють, що іноземні найманці, яких західні союзники активно направляли до складу ЗСУ, наразі залишають Україну і прямують до Ізраїлю".

Маніпуляція: Посол РФ у Франції О. Мєшков заявив: "Париж серед тих, хто зацікавлений у затягуванні конфлікту в Україні".