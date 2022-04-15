Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 14 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 14 квітня росіяни запустили три великих обмани.



Фейк: В українському та російському сегментах соцмереж почалося широке тиражування відео, основною темою якого стало нібито примушування представниками "Правого сектору" військовослужбовців ЗСУ здійснювати розстріли цивільного населення. Як зазначається у відеозаписі,це повинно було стати "помстою за Бучу".



Фейк: Міноборони РФ стверджує, що "українські фахівці під контролем американських вчених брали проби води у великих річках України, щоб поширити збудники холери, черевного тифу та гепатиту".



Фейк: Міноборони РФ стверджує, що "українські націоналісти планують підірвати естакаду над залізницею у Краматорському районі, щоб звинуватити ЗС РФ у руйнуванні важливої інфраструктури".





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