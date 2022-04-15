Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 14 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 14 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 14 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: В українському та російському сегментах соцмереж почалося широке тиражування відео, основною темою якого стало нібито примушування представниками "Правого сектору" військовослужбовців ЗСУ здійснювати розстріли цивільного населення. Як зазначається у відеозаписі,це повинно було стати "помстою за Бучу".
Фейк: Міноборони РФ стверджує, що "українські фахівці під контролем американських вчених брали проби води у великих річках України, щоб поширити збудники холери, черевного тифу та гепатиту".
Фейк: Міноборони РФ стверджує, що "українські націоналісти планують підірвати естакаду над залізницею у Краматорському районі, щоб звинуватити ЗС РФ у руйнуванні важливої інфраструктури".
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