Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 15 грудня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 15 грудня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 15 грудня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Президент РФ В. Путін заявив, що Росія обов’язково досягне відновлення Донецької, Луганської, Херсонської областей та Запоріжжя: "Ми вже пройшли цей шлях із Кримом та Севастополем, і знаємо, що потрібно зробити".
Маніпуляція: Російські ЗМІ повідомили, що "внаслідок погодних умов ситуація в енергетиці погіршується, а для швидкого та якісного ремонту бракує запчастин… Навіть якщо РФ не завдаватиме ударів по енергосистемі України, то вона продовжить самостійно виходити з ладу, оскільки за роки незалежності її ніхто не модернізував".
Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Дії київського режиму вчиняються зі схвалення США, які беруть участь у наведенні артилерійських та ракетних систем, надають ЗСУ супутникову розвідінформацію… окрилені такою підтримкою, українські політики заявляють про намір завдати ударів по критичній інфраструктурі Підмосков’я".
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