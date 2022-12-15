Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 15 грудня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Президент РФ В. Путін заявив, що Росія обов’язково досягне відновлення Донецької, Луганської, Херсонської областей та Запоріжжя: "Ми вже пройшли цей шлях із Кримом та Севастополем, і знаємо, що потрібно зробити".

Маніпуляція: Російські ЗМІ повідомили, що "внаслідок погодних умов ситуація в енергетиці погіршується, а для швидкого та якісного ремонту бракує запчастин… Навіть якщо РФ не завдаватиме ударів по енергосистемі України, то вона продовжить самостійно виходити з ладу, оскільки за роки незалежності її ніхто не модернізував".

Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Дії київського режиму вчиняються зі схвалення США, які беруть участь у наведенні артилерійських та ракетних систем, надають ЗСУ супутникову розвідінформацію… окрилені такою підтримкою, українські політики заявляють про намір завдати ударів по критичній інфраструктурі Підмосков’я".

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