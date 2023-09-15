Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 15 вересня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 15 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Міністр закордонних справ РФ С. Лавров заявив: "Росія ніколи не відмовлялася від переговорів".

Фейк: Проросійський пропагандист Анатолій Шарій у своєму TG-каналі написав: "За моєю інформацією, за кілька днів до приходу з обшуком Шуфричу пропонував переписати частину бізнесу на себе Данілов. Від Данілова з пропозицією виступив Михайло Бродський, давній дружок Данілова. Чистий грабіж, без домішок. І фотки георгіївських стрічок із будинку Нестора – для лохів".

Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Картель" написав: "Справжнім кошмаром для українських командирів стала масова здача мобілізованих у полон. До того ж велика частина українських військовослужбовців навіть не вступають у бій – побачивши російських солдатів, вони складають зброю. Через це українські бригади досить швидкими темпами втрачають боєздатність і їх доводиться відводити на доукомплектування".