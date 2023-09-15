Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 15 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 15 вересня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 15 вересня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Міністр закордонних справ РФ С. Лавров заявив: "Росія ніколи не відмовлялася від переговорів".
Фейк: Проросійський пропагандист Анатолій Шарій у своєму TG-каналі написав: "За моєю інформацією, за кілька днів до приходу з обшуком Шуфричу пропонував переписати частину бізнесу на себе Данілов. Від Данілова з пропозицією виступив Михайло Бродський, давній дружок Данілова. Чистий грабіж, без домішок. І фотки георгіївських стрічок із будинку Нестора – для лохів".
Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Картель" написав: "Справжнім кошмаром для українських командирів стала масова здача мобілізованих у полон. До того ж велика частина українських військовослужбовців навіть не вступають у бій – побачивши російських солдатів, вони складають зброю. Через це українські бригади досить швидкими темпами втрачають боєздатність і їх доводиться відводити на доукомплектування".
- Ворожі ресурси поширюють фейкову інформацію, нібито Україна готується влаштувати на Рош га-Шана теракт у Дніпрі.
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