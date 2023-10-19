Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 18 жовтня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 18 жовтня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Голова комітету охорони у російській держдумі Б. Башанкаєв заявив, що "удар по палестинській лікарні нагадує атаки ЗСУ по шпиталю Донбасу".

Маніпуляція: "Рішення Білого дому щодо направлення українцям далекобійних ракет – груба помилка. Наслідки цього кроку, який навмисно приховувався від громадськості, будуть мати найсерйозніший характер", - сказав посол РФ у США А. Антонов.

Дезінформація: Коментуючи дії ЗСУ на лівому березі Херсонщини, В. Путін заявив: "результатів немає, а втрати є".