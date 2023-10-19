Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 18 жовтня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 18 жовтня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 18 жовтня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Голова комітету охорони у російській держдумі Б. Башанкаєв заявив, що "удар по палестинській лікарні нагадує атаки ЗСУ по шпиталю Донбасу".
Маніпуляція: "Рішення Білого дому щодо направлення українцям далекобійних ракет – груба помилка. Наслідки цього кроку, який навмисно приховувався від громадськості, будуть мати найсерйозніший характер", - сказав посол РФ у США А. Антонов.
Дезінформація: Коментуючи дії ЗСУ на лівому березі Херсонщини, В. Путін заявив: "результатів немає, а втрати є".
- 9 жовтня росіяни розгорнули нову дезінформаційну кампанію на тлі війни в Ізраїлі. Ворожі тг-канали поширюють неправдиву інформацію з ціллю дискредитувати Україну.
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