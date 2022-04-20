Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 19 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 19 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 19 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Заступник голови радбезу РФ Д. Медведєв заявив, що "дані російської розвідки дозволяють говорити про тисячі найманців, що стеклися в Україну з усього світу". Також він зазначив, що це "переважно професійні вбивці зі зламаною психікою".
Маніпуляція: Попри те, що пропагандисти заперечували факт перебування цивільних осіб на заводі "Азовсталь", міноборони РФ почало вимагати від Києва звільнити з комбінату всіх цивільних та додав, що насильницьке утримання цивільного населення як живого щита – це тероризм.
Дезінформація: Після тритижневої медійної паузи міністр оборони РФ С. Шойгу заявив, що "США мають намір воювати (прим. - з Росією) "до останнього українця" і роблять все, щоб затягнути спецоперацію" на території України.
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