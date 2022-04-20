Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 19 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 19 квітня росіяни запустили три великих обмани.



Фейк: Заступник голови радбезу РФ Д. Медведєв заявив, що "дані російської розвідки дозволяють говорити про тисячі найманців, що стеклися в Україну з усього світу". Також він зазначив, що це "переважно професійні вбивці зі зламаною психікою".



Маніпуляція: Попри те, що пропагандисти заперечували факт перебування цивільних осіб на заводі "Азовсталь", міноборони РФ почало вимагати від Києва звільнити з комбінату всіх цивільних та додав, що насильницьке утримання цивільного населення як живого щита – це тероризм.



Дезінформація: Після тритижневої медійної паузи міністр оборони РФ С. Шойгу заявив, що "США мають намір воювати (прим. - з Росією) "до останнього українця" і роблять все, щоб затягнути спецоперацію" на території України.





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