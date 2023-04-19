Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 19 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 19 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 19 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: "На Заході кажуть, що Китай має суперечності з РФ. Є невеликі регіональні сперечання та якесь непорозуміння в Середній Азії. Але якщо на чашу терезів покласти китайські та російські цілі на це століття, то ці сперечання виявляться дрібними на тлі великої мети, яку ми досягнемо завдяки співпраці", – заявив російський китаєзнавець М. Вавілов у етері одного з пропагандистських ЗМІ.
Дезінформація: Російські ЗМІ повідомили, що "у бійців ЗСУ знайшли "супербактерії", стійкі до антибіотиків… Інфекції, знайдені в кістках і м’яких тканинах, виявилися дуже складними для лікування через "супербактерії", які не сприймають популярні антибіотики".
Маніпуляція: Коментуючи можливе постачання озброєння Південною Кореєю заступник керівника радбезу РФ Д. Медведєв заявив: "Цікаво, що скажуть жителі цієї країни, коли побачать нові зразки російської зброї у своїх найближчих сусідів – наших партнерів із КНДР".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.47
Купівля 37.47Продаж 38.24
-
EUR
Купівля 40.69Продаж 41.65
- Актуальне
- Важливе