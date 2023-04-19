Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 19 квітня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: "На Заході кажуть, що Китай має суперечності з РФ. Є невеликі регіональні сперечання та якесь непорозуміння в Середній Азії. Але якщо на чашу терезів покласти китайські та російські цілі на це століття, то ці сперечання виявляться дрібними на тлі великої мети, яку ми досягнемо завдяки співпраці", – заявив російський китаєзнавець М. Вавілов у етері одного з пропагандистських ЗМІ.

Дезінформація: Російські ЗМІ повідомили, що "у бійців ЗСУ знайшли "супербактерії", стійкі до антибіотиків… Інфекції, знайдені в кістках і м’яких тканинах, виявилися дуже складними для лікування через "супербактерії", які не сприймають популярні антибіотики".

Маніпуляція: Коментуючи можливе постачання озброєння Південною Кореєю заступник керівника радбезу РФ Д. Медведєв заявив: "Цікаво, що скажуть жителі цієї країни, коли побачать нові зразки російської зброї у своїх найближчих сусідів – наших партнерів із КНДР".