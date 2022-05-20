Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 19 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 19 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 19 травня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Російські пропагандисти повідомили, що "останнім часом рубль демонструє відчутне зростання". ЗМІ пояснюють це тим, що "курс рубля став абсолютно ринковим". Однак і російські, і закордонні фінансові експерти повідомляють, що "зміцнення рубля відбувається штучно".
Дезінформація: Постійний представник РФ при ООН В.Небензя заявив: "Росія має підозри, що експортоване українське зерно йде не нужденним країнам, а в запаси ЄС". Водночас, в МЗС РФ повідомили, що "Росія не перешкоджає експорту зерна України, логістичні проблеми виникли з вини Києва".
Маніпуляція: Заступник глави уряду РФ О.Новак заявив, що "з похолоданням "північний потік- 2" стане рятівною ниткою для Європи. Труби ж "їсти не просять", вони лежать на дні Балтійського моря і обов’язково дочекаються часу прийняття російського газового ультиматуму".
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