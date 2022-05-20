Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 19 травня росіяни запустили три великих обмани.



Дезінформація: Російські пропагандисти повідомили, що "останнім часом рубль демонструє відчутне зростання". ЗМІ пояснюють це тим, що "курс рубля став абсолютно ринковим". Однак і російські, і закордонні фінансові експерти повідомляють, що "зміцнення рубля відбувається штучно".



Дезінформація: Постійний представник РФ при ООН В.Небензя заявив: "Росія має підозри, що експортоване українське зерно йде не нужденним країнам, а в запаси ЄС". Водночас, в МЗС РФ повідомили, що "Росія не перешкоджає експорту зерна України, логістичні проблеми виникли з вини Києва".

Маніпуляція: Заступник глави уряду РФ О.Новак заявив, що "з похолоданням "північний потік- 2" стане рятівною ниткою для Європи. Труби ж "їсти не просять", вони лежать на дні Балтійського моря і обов’язково дочекаються часу прийняття російського газового ультиматуму".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb