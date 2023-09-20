Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 19 вересня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 19 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Російський пропагандист В. Корнілов, посилаючись на статтю американського видання The New York Times, у своєму телеграм-каналі повідомив: "Усім очевидно, що Україна свідомо винищує населення Донбасу. І так уже майже десять років!".

Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "Мобілізація жінок – уже питання не політичного рішення, а часу. Готується юридичне обґрунтування та PR-забезпечення цього питання".

Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова: "Очевидно, що київський залежний у всіх сенсах жебрак знову збирається клянчити гроші та зброю у своїх американських господарів".