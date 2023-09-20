Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 19 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 19 вересня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 19 вересня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Російський пропагандист В. Корнілов, посилаючись на статтю американського видання The New York Times, у своєму телеграм-каналі повідомив: "Усім очевидно, що Україна свідомо винищує населення Донбасу. І так уже майже десять років!".
Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "Мобілізація жінок – уже питання не політичного рішення, а часу. Готується юридичне обґрунтування та PR-забезпечення цього питання".
Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова: "Очевидно, що київський залежний у всіх сенсах жебрак знову збирається клянчити гроші та зброю у своїх американських господарів".
- Пропагандистські росЗМІ пишуть, що Сили оборони України, намагаючись прорвати російську оборону, вдаються до тактики "живого розмінування" своїми військовими, що означає нелюдське ставлення командування до своїх солдатів.
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