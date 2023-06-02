Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 2 червня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: "Не можна допустити контрнаступ ЗСУ, інакше він призведе до величезних жертв із боку України", - заявив прем'єр-міністр Угорщини В. Орбан.

Він також додав, що Угорщина ніколи не воюватиме з РФ і не дозволить втягнути себе в "конфлікт в Україні".

Дезінформація: Російські ЗМІ з посиланням на журналіста Red Pilled TV Клейтона Морріса поширюють інформацію про те, що запроваджені щодо РФ економічні санкції нібито "знищили економіку України", не вплинувши на Росію.

Дезінформація: "Захід влаштував "балканізацію" України: Польща, Румунія та Угорщина ділять її території", – заявив французький геополітичний аналітик Тьєрі Лоран Пеллет.

Також він додав, що головна жертва західної "авантюри" – українці, яких нібито обдурили..