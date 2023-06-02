Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 2 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 2 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 2 червня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: "Не можна допустити контрнаступ ЗСУ, інакше він призведе до величезних жертв із боку України", - заявив прем'єр-міністр Угорщини В. Орбан.
Він також додав, що Угорщина ніколи не воюватиме з РФ і не дозволить втягнути себе в "конфлікт в Україні".
Дезінформація: Російські ЗМІ з посиланням на журналіста Red Pilled TV Клейтона Морріса поширюють інформацію про те, що запроваджені щодо РФ економічні санкції нібито "знищили економіку України", не вплинувши на Росію.
Дезінформація: "Захід влаштував "балканізацію" України: Польща, Румунія та Угорщина ділять її території", – заявив французький геополітичний аналітик Тьєрі Лоран Пеллет.
Також він додав, що головна жертва західної "авантюри" – українці, яких нібито обдурили..
- Наприкінці травня британський журналіст Стів Свіні в одному з інтерв'ю заявив, що під час своєї поїздки до Львова нібито бачив багато "фашистів і найманців".
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