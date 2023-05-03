Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 2 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 2 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 2 травня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Коментуючи пожежу в одеському Будинку профспілок, МЗС РФ заявило: "Американська влада досі не засудила злочинів українських фашистських молодчиків. Не тільки заплющили очі на цей акт геноциду, а і вшановують неонацистів, які підняли голову. З почестями приймають головорізів нацбатальйону "Азов".
Фейк: У російському Бєлгороді почали з’являтись оголошення, де жителів просять не годувати місцевих птахів, зокрема голубів, оскільки вони можуть бути вирощені в "харківських біолабораторіях".
Дезінформація: "Відновлювальні роботи в "нових регіонах" ведуться у високому темпі, вже є результати, але ще багато чого потрібно зробити… Плани розвитку економіки нових регіонів обговорюватимуться на найближчих нарадах з урядовцями", - заявив президент РФ В. Путін.
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