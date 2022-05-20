Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 20 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 20 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 20 травня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: У МО РФ повідомили: "поблизу села Шестовиця Чернігівської області українські неонацисти замінували автомобільний міст через річку Десну, який планують підірвати та цинічно звинуватити зс росії у невибіркових ударах по важливих об’єктах цивільної інфраструктури".
Фейк: В Міноборони РФ заявили, що "у Краматорську Донецької області в дитячій поліклініці обладнаний опорний пункт ЗСУ, підходи до будівлі заміновані, а в підвальних приміщеннях утримуються персонал поліклініки та важко хворі діти, у тому числі онкохворі та інсулінозалежні".
Маніпуляція: Ряд російських медіа назвали фейком повідомлення агентства Reuters про те, що влада США планує передати Україні сучасні протикорабельні ракети "Гарпун" і Naval Strike Missile, аргументуючи це тим, що США поки не схвалювали рішення про постачання Україні цього озброєння.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.62
- Актуальне
- Важливе