Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 20 травня росіяни запустили три великих обмани.



Дезінформація: У МО РФ повідомили: "поблизу села Шестовиця Чернігівської області українські неонацисти замінували автомобільний міст через річку Десну, який планують підірвати та цинічно звинуватити зс росії у невибіркових ударах по важливих об’єктах цивільної інфраструктури".



Фейк: В Міноборони РФ заявили, що "у Краматорську Донецької області в дитячій поліклініці обладнаний опорний пункт ЗСУ, підходи до будівлі заміновані, а в підвальних приміщеннях утримуються персонал поліклініки та важко хворі діти, у тому числі онкохворі та інсулінозалежні".

Маніпуляція: Ряд російських медіа назвали фейком повідомлення агентства Reuters про те, що влада США планує передати Україні сучасні протикорабельні ракети "Гарпун" і Naval Strike Missile, аргументуючи це тим, що США поки не схвалювали рішення про постачання Україні цього озброєння.

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