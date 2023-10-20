Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 20 жовтня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 20 жовтня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Голова МЗС РФ С. Лавров заявив, що "європейці самі намагаються переконати, що Україна нібито переможе на полі бою".

Маніпуляція: "Беручи участь у постачанні зброї Ізраїлю та Україні, Вашингтон ставить на перше місце заробляння грошей, а не добробут власних громадян", - сказав російський експерт К. Шадров.

Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "МІ-6 рекомендують Офісу Президента готуватися до затяжного протистояння на Близькому Сході з можливою ескалацією конфлікту. На думку британської розвідки, питання війни в Україні піде на другий план для Заходу та НАТО, а отже, необхідно переформатувати зовнішньополітичний трек і знизити планку очікувань".