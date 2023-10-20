Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 20 жовтня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 20 жовтня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 20 жовтня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Голова МЗС РФ С. Лавров заявив, що "європейці самі намагаються переконати, що Україна нібито переможе на полі бою".
Маніпуляція: "Беручи участь у постачанні зброї Ізраїлю та Україні, Вашингтон ставить на перше місце заробляння грошей, а не добробут власних громадян", - сказав російський експерт К. Шадров.
Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "МІ-6 рекомендують Офісу Президента готуватися до затяжного протистояння на Близькому Сході з можливою ескалацією конфлікту. На думку британської розвідки, питання війни в Україні піде на другий план для Заходу та НАТО, а отже, необхідно переформатувати зовнішньополітичний трек і знизити планку очікувань".
- 9 жовтня росіяни розгорнули нову дезінформаційну кампанію на тлі війни в Ізраїлі. Ворожі тг-канали поширюють неправдиву інформацію з ціллю дискредитувати Україну.
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