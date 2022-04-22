Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 21 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 21 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 19 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Міноборони РФ повідомило, що "у Воскресенську українські військові провели постановочну зйомку "актів мародерства", вчинених російськими військовими. Перевдягнені бойовики на автомобілях зі знаком "Z" на камеру грабували приватні будинки.
Маніпуляція: "Призначений" ворогом "голова тимчасової адміністрації звільненої території Харківської області" В.Ганчев заявив, що "не виключається проведення референдуму щодо статусу Харківської області, та мешканці не виявляли відповідної ініціативи".
Маніпуляція: Пропагандисти РФ вирвали з контексту та надали негативної конотації словам мера Варшави Р.Тшасковського, який нібито "поскаржився на проблеми через наплив біженців з України, що створює величезний тиск на місто".
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