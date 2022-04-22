Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 21 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 19 квітня росіяни запустили три великих обмани.



Фейк: Міноборони РФ повідомило, що "у Воскресенську українські військові провели постановочну зйомку "актів мародерства", вчинених російськими військовими. Перевдягнені бойовики на автомобілях зі знаком "Z" на камеру грабували приватні будинки.



Маніпуляція: "Призначений" ворогом "голова тимчасової адміністрації звільненої території Харківської області" В.Ганчев заявив, що "не виключається проведення референдуму щодо статусу Харківської області, та мешканці не виявляли відповідної ініціативи".



Маніпуляція: Пропагандисти РФ вирвали з контексту та надали негативної конотації словам мера Варшави Р.Тшасковського, який нібито "поскаржився на проблеми через наплив біженців з України, що створює величезний тиск на місто".





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