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Головна війна з Росією Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 21 травня

Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 21 травня

22 травня, 2022 неділя
00:14
війна з Росією фейк

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 21 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 21 травня росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: Колаборант "керівник" тимчасово окупованого російськими загарбниками Маріуполя К.Іващенко повідомив: "мирне життя настає в Маріуполі після його повного визволення від українських силовиків".

Фейк: ЗМІ РФ, з посиланням на турецьке видання Aydinlik, заявили, що "київський режим не дозволяє турецьким морякам залишити порт Одеси та використовує їх як живий щит, щоб створити перешкоду для наступу російських військ на місто".

Дезінформація: В ЗМІ РФ поширюється повідомлення про те, що інформація про навмисний обстріл цивільної інфраструктури в місті Малин є фейковою, оскільки "російські підрозділи продовжують знищувати виключно військову інфраструктуру України".

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