Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 21 жовтня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 21 жовтня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 21 жовтня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Під час демонстрації білоруських дронів президенту Білорусі О. Лукашенку, він заявив: "небажано, звичайно, щоб наші зразки [техніки] воювали в Україні: все-таки свої люди".
Маніпуляція: Луганський колаборант Р. Мірошник заявив, що "будь-яка міжнародна місія, ініційована Києвом на Каховську ГЕС, буде свідомо необ’єктивною та політизованою, а Київ та НАТО обов’язково підготують провокацію, якщо на Каховську ГЕС буде спрямовано міжнародну місію".
Дезінформація: Попри повідомлення глави енергетичного агентства, що "Росія назавжди втратила основний для себе європейський ринок нафти та газу та зіткнеться з падінням видобутку», російські ЗМІ заявляють, що РФ реалізує кілька проєктів з переорієнтації експорту енергоресурсів на Схід, які замінять втрачені ринки".
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