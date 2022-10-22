Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 21 жовтня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Під час демонстрації білоруських дронів президенту Білорусі О. Лукашенку, він заявив: "небажано, звичайно, щоб наші зразки [техніки] воювали в Україні: все-таки свої люди".

Маніпуляція: Луганський колаборант Р. Мірошник заявив, що "будь-яка міжнародна місія, ініційована Києвом на Каховську ГЕС, буде свідомо необ’єктивною та політизованою, а Київ та НАТО обов’язково підготують провокацію, якщо на Каховську ГЕС буде спрямовано міжнародну місію".

Дезінформація: Попри повідомлення глави енергетичного агентства, що "Росія назавжди втратила основний для себе європейський ринок нафти та газу та зіткнеться з падінням видобутку», російські ЗМІ заявляють, що РФ реалізує кілька проєктів з переорієнтації експорту енергоресурсів на Схід, які замінять втрачені ринки".

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