Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 22 листопада росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Коментуючи обшуки у Києво-Печерській лаврі, віце-спікер держдуми РФ Г. Кузнєцова заявила, що "з православ’ям працюють за "завітами Ілліча": "…необхідно якнайшвидше покінчити з попами та релігією…, попів слід заарештовувати…, розстрілювати нещадно та повсюдно".

Фейк: Речник міноборони РФ І. Конашенков повідомив, що "українська артилерія випустила вісім великокаліберних снарядів по промисловій зоні Запорізької АЕС", однак така інформація не відповідає дійсності.

Маніпуляція: Російські пропагандистські ЗМІ повідомили: "після приходу ЗСУ з Херсона хочуть виїхати навіть "ждуни", [оскільки у місті] страшна атмосфера гуманітарної катастрофи… звичайні люди, які не наважилися залишити рідний дім, не лише зазнають репресій з боку ЗСУ, але й у будь-який момент можуть померти від голоду та холоду".