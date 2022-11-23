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Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 22 листопада

23 листопада, 2022 середа
00:15
війна з Росією фейк, пропаганда, Володимир Соловйов, дезінформація, російські фейки

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 22 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 22 листопада росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: Коментуючи обшуки у Києво-Печерській лаврі, віце-спікер держдуми РФ Г. Кузнєцова заявила, що "з православ’ям працюють за "завітами Ілліча": "…необхідно якнайшвидше покінчити з попами та релігією…, попів слід заарештовувати…, розстрілювати нещадно та повсюдно".

Фейк: Речник міноборони РФ І. Конашенков повідомив, що "українська артилерія випустила вісім великокаліберних снарядів по промисловій зоні Запорізької АЕС", однак така інформація не відповідає дійсності.

Маніпуляція: Російські пропагандистські ЗМІ повідомили: "після приходу ЗСУ з Херсона хочуть виїхати навіть "ждуни", [оскільки у місті] страшна атмосфера гуманітарної катастрофи… звичайні люди, які не наважилися залишити рідний дім, не лише зазнають репресій з боку ЗСУ, але й у будь-який момент можуть померти від голоду та холоду".

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