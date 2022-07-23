Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 23 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 23 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 23 липня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Російські пропагандистські медіа поширюють інформацію про вилучення дітей в українських біженців у Європі: "дітей вилучають за те, що вони не доїдають порції, які їм дали, або, навпаки, - швидко їх з’їдають, за дуже сильну емоційну прив’язаність до батьків, за те, що мама голосно сварить дитину".
Дезінформація: Колаборант-"керівник" тимчасово окупованих територій Запорізької області заявив: "ЗСУ ведуть цілеспрямоване знищення посівів сільгоспкультур на території Запорізької області шляхом обстрілів полів, при цьому витрачаючи дефіцитні боєприпаси".
Фейк: Російські ЗМІ з посиланням на російські силові структури повідомили, що "українцям-донощикам, які "здають" своїх друзів, родичів чи знайомих, виплачують винагороду у розмірі $100, а затриманих відправлять до так званих фільтраційних таборів для подальшої детальної перевірки СБУ".
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