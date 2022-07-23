Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 23 липня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Російські пропагандистські медіа поширюють інформацію про вилучення дітей в українських біженців у Європі: "дітей вилучають за те, що вони не доїдають порції, які їм дали, або, навпаки, - швидко їх з’їдають, за дуже сильну емоційну прив’язаність до батьків, за те, що мама голосно сварить дитину".



Дезінформація: Колаборант-"керівник" тимчасово окупованих територій Запорізької області заявив: "ЗСУ ведуть цілеспрямоване знищення посівів сільгоспкультур на території Запорізької області шляхом обстрілів полів, при цьому витрачаючи дефіцитні боєприпаси".

Фейк: Російські ЗМІ з посиланням на російські силові структури повідомили, що "українцям-донощикам, які "здають" своїх друзів, родичів чи знайомих, виплачують винагороду у розмірі $100, а затриманих відправлять до так званих фільтраційних таборів для подальшої детальної перевірки СБУ".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb