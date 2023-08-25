Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 25 серпня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 25 серпня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "через постачання радіоактивних та високотоксичних англійських та американських боєприпасів зі збідненим ураном Україна перетворюється на непридатну для життя землю".

Фейк: Пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на свої "джерела" написало: "Українські бойовики зі 123-ї бригади тероборони 11 серпня розстріляли за спробу дезертирства 23 товаришів по службі, які залишили позиції під Херсоном".

Дезінформація: "Сьогодні, після очевидного провалу контрнаступу ЗСУ, Київ "вторує німецьким генералам, звинувачуючи у своїх помилках", - заявив директор служби зовнішньої розвідки РФ С. Наришкін.