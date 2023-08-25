Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 25 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 25 серпня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 25 серпня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "через постачання радіоактивних та високотоксичних англійських та американських боєприпасів зі збідненим ураном Україна перетворюється на непридатну для життя землю".
Фейк: Пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на свої "джерела" написало: "Українські бойовики зі 123-ї бригади тероборони 11 серпня розстріляли за спробу дезертирства 23 товаришів по службі, які залишили позиції під Херсоном".
Дезінформація: "Сьогодні, після очевидного провалу контрнаступу ЗСУ, Київ "вторує німецьким генералам, звинувачуючи у своїх помилках", - заявив директор служби зовнішньої розвідки РФ С. Наришкін.
- 25 серпня на ютубі транслюється фейкова реклама стосовно високих втрат українських військових у війні проти російських терористів.
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