Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 25 жовтня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 25 жовтня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 25 жовтня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Військовий журналіст-пропагандист О. Шарковський в етері програми "СОЛОВЬЕВ. LIVE" заявив: "по суті, Авдіївку в кліщі вже взято, залишилося замкнути коло".
Фейк: Деякі російські пропагандистські TG-канали поширили нібито агітаційний відеоролик ЗСУ та повідомили: "Мотиваційний" ролик для українських жінок від київської пропаганди. Українок продовжують готувати до неминучої мобілізації та відправки на фронт. Утім дивуватися цьому не варто, особливо після того, як українських дітей стали тренувати грузинські найманці. Якийсь нездоровий інтерес проявляє український уряд до жінок".
Маніпуляція: Російський TG-канал "Вкратце" написав: "Якщо Євросоюз перестане допомагати Україні, вона капітулює".
- Z-канали у telegram запустили фейк, що нібито головним завданням нововведених маршалів в українських потягах, буде не контроль безпеки, а виявлення "нелояльних до президента України Володимира Зеленського пасажирів".
- Російські окупанти за допомогою штучного інтелекту створюють фейкові телесюжети, в яких ідеться про нібито застосування графіків відключень світла в Україні.
- Міністр оборони терористичної РФ Сергій Шойгу просуває фейковий наратив про російську ППО, яка нібито збила 24 українських літаки за 5 днів.
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