Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 26 серпня росіяни запустили три великих обмани.



Маніпуляція: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила, що "російська сторона робить все необхідне, щоб місія МАГАТЕ на ЗАЕС відбулася в безпечному режимі та змогла досягти всіх цілей… головне – зупинити ядерне свавілля режиму Зеленського та покласти край обстрілам станції, забезпечивши її подальшу безпечну експлуатацію".



Маніпуляція: Експрезидент РФ Д. Медведєв заявив: "спецоперація Росії проводиться, щоб не розпочалася третя світова війна… якщо робити "біблійне порівняння", то "перший ангел уже затрубив"…, але якщо західні політики захочуть відновити відносини, то Росія не заперечуватиме".

Дезінформація: Колаборант-"керівник" тимчасово окупованих територій Запорізької області В. Рогов заявив, що "інтенсивність обстрілів Запорізької АЕС різко знизилася після знищення російськими військовими американської гаубиці М777".

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