Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 26 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 26 серпня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 26 серпня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила, що "російська сторона робить все необхідне, щоб місія МАГАТЕ на ЗАЕС відбулася в безпечному режимі та змогла досягти всіх цілей… головне – зупинити ядерне свавілля режиму Зеленського та покласти край обстрілам станції, забезпечивши її подальшу безпечну експлуатацію".
Маніпуляція: Експрезидент РФ Д. Медведєв заявив: "спецоперація Росії проводиться, щоб не розпочалася третя світова війна… якщо робити "біблійне порівняння", то "перший ангел уже затрубив"…, але якщо західні політики захочуть відновити відносини, то Росія не заперечуватиме".
Дезінформація: Колаборант-"керівник" тимчасово окупованих територій Запорізької області В. Рогов заявив, що "інтенсивність обстрілів Запорізької АЕС різко знизилася після знищення російськими військовими американської гаубиці М777".
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