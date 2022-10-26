Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 26 жовтня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 26 жовтня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 26 жовтня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: В міноборони РФ повідомили, що "відбулися телефонні переговори С. Шойгу з міністрами оборони Індії та Китаю, під час яких С. Шойгу довів до колеги свої занепокоєння щодо можливих провокацій з боку України із застосуванням "брудної бомби".
Дезінформація: Президент Росії В. Путін провів зустріч з учасниками засідання Ради керівників органів безпеки та спеціальних служб держав – учасниць СНД, під час якої заявив: "Серйозні виклики формує "чорний ринок" зброї, що діє в Україні, в контрабанді якої беруть участь транскордонні злочинні групи".
Дезінформація: Посол РФ в Австрії Д. Любінський заявив: "З початком СВО в Україні змушені констатувати демонстративний відхід керівництва Австрії від усталеного трактування нейтрального статусу в бік його виключно військового виміру. Дедалі виразніше проявляється ерозія цього основоположного для австрійської державності принципу".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе