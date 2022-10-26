Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 26 жовтня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: В міноборони РФ повідомили, що "відбулися телефонні переговори С. Шойгу з міністрами оборони Індії та Китаю, під час яких С. Шойгу довів до колеги свої занепокоєння щодо можливих провокацій з боку України із застосуванням "брудної бомби".

Дезінформація: Президент Росії В. Путін провів зустріч з учасниками засідання Ради керівників органів безпеки та спеціальних служб держав – учасниць СНД, під час якої заявив: "Серйозні виклики формує "чорний ринок" зброї, що діє в Україні, в контрабанді якої беруть участь транскордонні злочинні групи".

Дезінформація: Посол РФ в Австрії Д. Любінський заявив: "З початком СВО в Україні змушені констатувати демонстративний відхід керівництва Австрії від усталеного трактування нейтрального статусу в бік його виключно військового виміру. Дедалі виразніше проявляється ерозія цього основоположного для австрійської державності принципу".

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