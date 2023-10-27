Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 26 жовтня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 26 жовтня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Прессекретар Путіна Д. Пєсков заявив: "Чим довше США підливатимуть олію у вогонь конфлікту в Україні, тим довше це продовжуватиметься, але РФ досягне своєї мети".

Дезінформація: "Без прямого заохочення США Київ не посмів би стати на шлях протистояння всьому російському та впровадження нацистських порядків", - сказав очільник МЗС РФ С. Лавров.

Маніпуляція: Російський TG-канал "ЦарьградТВ" написав: "В Україні запропонували випускати військовозобов'язаних із країни за гроші. Верховна Рада зареєструвала законопроєкт, згідно з яким в Україні військовозобов'язаним пропонується дозволити виїзд за кордон в обмін на щомісячні відрахування на потреби ЗСУ, що дорівнює 10 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних громадян".