Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 26 жовтня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 26 жовтня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 26 жовтня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Прессекретар Путіна Д. Пєсков заявив: "Чим довше США підливатимуть олію у вогонь конфлікту в Україні, тим довше це продовжуватиметься, але РФ досягне своєї мети".
Дезінформація: "Без прямого заохочення США Київ не посмів би стати на шлях протистояння всьому російському та впровадження нацистських порядків", - сказав очільник МЗС РФ С. Лавров.
Маніпуляція: Російський TG-канал "ЦарьградТВ" написав: "В Україні запропонували випускати військовозобов'язаних із країни за гроші. Верховна Рада зареєструвала законопроєкт, згідно з яким в Україні військовозобов'язаним пропонується дозволити виїзд за кордон в обмін на щомісячні відрахування на потреби ЗСУ, що дорівнює 10 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних громадян".
- Z-канали у telegram запустили фейк, що нібито головним завданням нововведених маршалів в українських потягах, буде не контроль безпеки, а виявлення "нелояльних до президента України Володимира Зеленського пасажирів".
- Російські окупанти за допомогою штучного інтелекту створюють фейкові телесюжети, в яких ідеться про нібито застосування графіків відключень світла в Україні.
- Міністр оборони терористичної РФ Сергій Шойгу просуває фейковий наратив про російську ППО, яка нібито збила 24 українських літаки за 5 днів.
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