Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 27 липня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: На тимчасово окупованих територіях Донецької області відбулася "конференція на згадку про загиблих дітей", за підсумками якої було ухвалено резолюцію, в якій колаборанти закликають країни світу та міжнародні організації "сприяти притягненню до відповідальності всіх військових злочинців, у тому числі шляхом участі у міжнародному військовому трибуналі".



Маніпуляція: Заступник глави радбезу РФ Д. Медвєдєв заявив: "західні аналітики очікують, що територія України звузиться до меж Київської області" та опублікував два зображення карти України: перше – Україна в межах 1991-2014 років та друге – Україна розділена між сусідніми країнами.

Фейк: В міноборони РФ заявили, що "у харківській міській клінічній лікарні №7 дислокуються підрозділи націоналістичного батальйону "Кракен", при цьому всіх хворих цинічно вигнали з лікувального закладу".

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