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Головна війна з Росією Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 27 липня

Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 27 липня

27 липня, 2022 середа
22:26
війна з Росією Медведєв

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 27 липня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 27 липня росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: На тимчасово окупованих територіях Донецької області відбулася "конференція на згадку про загиблих дітей", за підсумками якої було ухвалено резолюцію, в якій колаборанти закликають країни світу та міжнародні організації "сприяти притягненню до відповідальності всіх військових злочинців, у тому числі шляхом участі у міжнародному військовому трибуналі".

Маніпуляція: Заступник глави радбезу РФ Д. Медвєдєв заявив: "західні аналітики очікують, що територія України звузиться до меж Київської області" та опублікував два зображення карти України: перше – Україна в межах 1991-2014 років та друге – Україна розділена між сусідніми країнами.

Фейк: В міноборони РФ заявили, що "у харківській міській клінічній лікарні №7 дислокуються підрозділи націоналістичного батальйону "Кракен", при цьому всіх хворих цинічно вигнали з лікувального закладу".

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Суспільство
Україна
Росія
РНБО
фейк
пропаганада
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