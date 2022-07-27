Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 27 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 27 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 27 липня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: На тимчасово окупованих територіях Донецької області відбулася "конференція на згадку про загиблих дітей", за підсумками якої було ухвалено резолюцію, в якій колаборанти закликають країни світу та міжнародні організації "сприяти притягненню до відповідальності всіх військових злочинців, у тому числі шляхом участі у міжнародному військовому трибуналі".
Маніпуляція: Заступник глави радбезу РФ Д. Медвєдєв заявив: "західні аналітики очікують, що територія України звузиться до меж Київської області" та опублікував два зображення карти України: перше – Україна в межах 1991-2014 років та друге – Україна розділена між сусідніми країнами.
Фейк: В міноборони РФ заявили, що "у харківській міській клінічній лікарні №7 дислокуються підрозділи націоналістичного батальйону "Кракен", при цьому всіх хворих цинічно вигнали з лікувального закладу".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.84
Купівля 38.84Продаж 39.81
-
EUR
Купівля 39.07Продаж 40.23
- Актуальне
- Важливе