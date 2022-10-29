Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 28 жовтня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 28 жовтня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 28 жовтня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Російські медіа повідомили, що Польща хоче загарбати частину України і тому будує енергоміст від Хмельницької АЕС до Жешува: "У рамках реінтеграції "історичних" земель поляки працюють над взяттям під контроль енергетичної інфраструктури України. У Варшаві вважають, що це дозволить посилити вплив та допоможе закріпити за собою право на території".
Дезінформація: Представник МЗС РФ К. Воронцов заявив, що "США та їхні однодумці намагаються відвернути увагу міжнародного співтовариства від своїх військових приготувань у космосі шляхом зовнішньополітичних акцій".
Фейк: Постпред РФ при ООН В. Небензя заявив, що Росія отримала "документи" про розповсюдження небезпечних інфекцій через птахів та комах: "під час укусу комарі інфікують людей… заражений військовослужбовець буде нездатний виконувати задачі… тому захворювання може бути більш цінним військовим інструментом".
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