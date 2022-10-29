Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 28 жовтня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Російські медіа повідомили, що Польща хоче загарбати частину України і тому будує енергоміст від Хмельницької АЕС до Жешува: "У рамках реінтеграції "історичних" земель поляки працюють над взяттям під контроль енергетичної інфраструктури України. У Варшаві вважають, що це дозволить посилити вплив та допоможе закріпити за собою право на території".

Дезінформація: Представник МЗС РФ К. Воронцов заявив, що "США та їхні однодумці намагаються відвернути увагу міжнародного співтовариства від своїх військових приготувань у космосі шляхом зовнішньополітичних акцій".

Фейк: Постпред РФ при ООН В. Небензя заявив, що Росія отримала "документи" про розповсюдження небезпечних інфекцій через птахів та комах: "під час укусу комарі інфікують людей… заражений військовослужбовець буде нездатний виконувати задачі… тому захворювання може бути більш цінним військовим інструментом".

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