Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 29 вересня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 29 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Російський воєнкор О. Матюшин заявив: "Повернувся із Запорізького напрямку. Був якраз у Роботино та Вербному. Там цвинтар згорілої техніки. Вже зараз можна сміливо говорити, що бойові дії незабаром закінчаться. Україна зараз докидає залишки всіх резервів, байдуже, це застаріла західна бронетехніка чи своя жива сила".

Маніпуляція: Проросійський телеграм-канал "Резидент" написав: "Поїздка Зеленського на Генеральну Асамблею ООН видалася, м'яко кажучи, невдалою".

Дезінформація: Колаборант О. Семченко у своєму телеграм-каналі поширив відеозапис із повідомленням: "Сьогодні весь світ вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру. Рівно 82 роки тому розпочалася одна з найбільших трагедій в історії радянського союзу. У Бабиному Яру за кілька тижнів було вбито та понівечено десятки тисяч чоловіків, жінок і дітей. Сьогодні жахливі злочини повернулися, але вже в особі натовських окупантів і фашистського режиму на чолі із Зеленським".