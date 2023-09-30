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Війна з Росією: хроніка
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Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 29 вересня

30 вересня, 2023 субота
00:11
Суспільство Росія продовжує продукувати фейки

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 29 вересня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 29 вересня росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: Російський воєнкор О. Матюшин заявив: "Повернувся із Запорізького напрямку. Був якраз у Роботино та Вербному. Там цвинтар згорілої техніки. Вже зараз можна сміливо говорити, що бойові дії незабаром закінчаться. Україна зараз докидає залишки всіх резервів, байдуже, це застаріла західна бронетехніка чи своя жива сила".

Маніпуляція: Проросійський телеграм-канал "Резидент" написав: "Поїздка Зеленського на Генеральну Асамблею ООН видалася, м'яко кажучи, невдалою".

Дезінформація: Колаборант О. Семченко у своєму телеграм-каналі поширив відеозапис із повідомленням: "Сьогодні весь світ вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру. Рівно 82 роки тому розпочалася одна з найбільших трагедій в історії радянського союзу. У Бабиному Яру за кілька тижнів було вбито та понівечено десятки тисяч чоловіків, жінок і дітей. Сьогодні жахливі злочини повернулися, але вже в особі натовських окупантів і фашистського режиму на чолі із Зеленським".

  • Підконтрольні Кремлю пропагандистські пабліки поширили фейк про те, що український підрозділ "Азов" нібито проводив "сатанинський обряд".
  • Російська пропаганда активно поширює фейкове відео, у якому нібито українські воїни здаються у полон.
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Володимир Зеленський
Війна з Росією
окуповані території
фейк
Запорізька область
Військові новини
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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