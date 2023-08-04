Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 3 серпня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Російський посол у США А. Антонов, коментуючи договір про стратегічне наступальне озброєння, заявив: "США розвʼязали проти РФ гібридну війну, мета якої — завдати Росії стратегічної поразки. Реальна мета США — досягти доступу на російські бази СНО".



Маніпуляція: Російський пропагандист-воєнкор О. Сладков заявив: "головний наш (Росії — ред.) помічник — командування ЗСУ. Воно дарує нам свій наступ (бойовий суїцид)".

Фейк: Російський TG-канал "Женщина с косой" написав: "Зимою Україну очікує ще жорсткіша мобілізація, ніж зараз".