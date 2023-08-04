Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 3 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 3 серпня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 3 серпня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Російський посол у США А. Антонов, коментуючи договір про стратегічне наступальне озброєння, заявив: "США розвʼязали проти РФ гібридну війну, мета якої — завдати Росії стратегічної поразки. Реальна мета США — досягти доступу на російські бази СНО".
Маніпуляція: Російський пропагандист-воєнкор О. Сладков заявив: "головний наш (Росії — ред.) помічник — командування ЗСУ. Воно дарує нам свій наступ (бойовий суїцид)".
Фейк: Російський TG-канал "Женщина с косой" написав: "Зимою Україну очікує ще жорсткіша мобілізація, ніж зараз".
- Мережею поширюється фейкова інформація, що президент США Ніксон передбачив американську війну в Україні.
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