Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 3 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 3 травня росіяни запустили три великих обмани.



Маніпуляція: Прокремлівські ЗМІ повідомили, що "під час розмови з Е.Макроном В.Путін заявив, що загроза глобальній продовольчій безпеці викликана насамперед санкціями Заходу".



Дезінформація: Попри заяву міноборони РФ про те, що "російські військові почали знищувати вогневі позиції "Азова" та ЗСУ на Азовсталі, російські пропагандисти заявили, що "ні про який масштабний штурм заводу за участю тактичних груп не йдеться".



Фейк: Голова держдуми РФ В.Володін заявив, що "процес розпаду України розпочався після держперевороту 2014 року і вже незворотній". На його думку, це підтверджує і той факт, що "сьогодні багато мешканців на Заході України отримали громадянство Польщі та Угорщини".





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