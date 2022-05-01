Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 30 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 30 квітня росіяни запустили три великих обмани.



Маніпуляція: "Керівники"-колаборанти окупованих територій Запорізької області заявляють, що "у Бердянську стрімко налагоджується мирне життя", а місто "готується перейти на виплату пенсій та зарплат у російських рублях".



Фейк: Політичні керівники РФ почали поширювати тезу про те, що "законопроєкт про ленд-ліз для України зареєстрували ще у січні, а це означає, що у Вашингтоні чудово знали про скорий початок війни і повною мірою готувалися до цього".



Дезінформація: "Пропагандисти РФ продовжують тиражувати інформацію щодо того, що Захід надсилає Україні застаріле озброєння: "Данія відправляє до України 25 старих бронетранспортерів Piranha III".



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