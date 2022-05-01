Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 30 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 30 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 30 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: "Керівники"-колаборанти окупованих територій Запорізької області заявляють, що "у Бердянську стрімко налагоджується мирне життя", а місто "готується перейти на виплату пенсій та зарплат у російських рублях".
Фейк: Політичні керівники РФ почали поширювати тезу про те, що "законопроєкт про ленд-ліз для України зареєстрували ще у січні, а це означає, що у Вашингтоні чудово знали про скорий початок війни і повною мірою готувалися до цього".
Дезінформація: "Пропагандисти РФ продовжують тиражувати інформацію щодо того, що Захід надсилає Україні застаріле озброєння: "Данія відправляє до України 25 старих бронетранспортерів Piranha III".
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