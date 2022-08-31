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Головна війна з Росією Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 30 серпня

Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 30 серпня

31 серпня, 2022 середа
00:16
війна з Росією Дмитро Пєсков

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 30 серпня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 30 серпня росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: Представник МЗС РФ О. Дробінін заявив: "спеціальна військова операція Росії в Україні не розпочалася б, якби західні країни конструктивно підійшли до пропозицій Москви щодо гарантій безпеки".

Маніпуляція: Прес-секретар президента Росії Д. Пєсков заявив, що "РФ готова виконувати свої зобов’язання щодо постачання газу, [однак] дії ЄС щодо газової проблеми складно зрозуміти та неможливо пояснити, і за них доводиться платити простим європейцям".

Фейк: Колаборант-"керівник" ТОТ Запорізької області В. Рогов заявив: "ЗСУ цілеспрямовано б’ють по критично важливих об’єктах Запорізької АЕС, щоб викликати викид радіоактивних речовин… за дві години ЗСУ завдали 17 артилерійських ударів з американських крупнокаліберних знарядь по території поряд із ЗАЕС".

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Суспільство
Україна
Росія
РНБО
Дмитро Пєсков
фейк
Запорізька область
пропаганда
російські фейки
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