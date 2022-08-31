Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 30 серпня росіяни запустили три великих обмани.



Дезінформація: Представник МЗС РФ О. Дробінін заявив: "спеціальна військова операція Росії в Україні не розпочалася б, якби західні країни конструктивно підійшли до пропозицій Москви щодо гарантій безпеки".



Маніпуляція: Прес-секретар президента Росії Д. Пєсков заявив, що "РФ готова виконувати свої зобов’язання щодо постачання газу, [однак] дії ЄС щодо газової проблеми складно зрозуміти та неможливо пояснити, і за них доводиться платити простим європейцям".

Фейк: Колаборант-"керівник" ТОТ Запорізької області В. Рогов заявив: "ЗСУ цілеспрямовано б’ють по критично важливих об’єктах Запорізької АЕС, щоб викликати викид радіоактивних речовин… за дві години ЗСУ завдали 17 артилерійських ударів з американських крупнокаліберних знарядь по території поряд із ЗАЕС".

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