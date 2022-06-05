Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 4 червня росіяни запустили три великих обмани.



Дезінформація: Спікер російської держдуми В.Володін повідомив, що "Вашингтон робить все, аби основне навантаження від реалізації санкцій лягало на європейські країни та навмисно послаблюючи економіку держав Євросоюзу, щоб зробити їх ще більше залежними від США".

Фейк: Російські пропагандисти стверджують, що інформація про знищення військами РФ церкви у Святогірську не відповідає дійсності та є провокацією ЗСУ, однак розташування позицій російських військ говорить про протилежне. До того ж, українські війська не обстрілюють цивільну інфраструктуру.



Маніпуляція: "Судячи з заяв Вашингтона та нового пакету санкцій ЄС, арсенал засобів зі стримування розвитку нашої країни вичерпаний. Російська економіка може виявитися навіть у плюсі", - заявив спікер держдуми В.Володін.

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