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Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 5 травня

5 травня, 2023 п'ятниця
21:53
Суспільство Лавров

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 5 травня

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За версією ЦПД при РНБО України, 5 травня росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: Постпред РФ при ООН В. Небензя заявив: "Справжні причини тектонічних перетворень добре зрозумілі будь-якому підготовленому спостерігачеві… Крім антиконституційного перевороту в Києві та восьмирічного потурання злочинам київського режиму проти мирного населення Півдня і Сходу України, це ще й відмова колективного Заходу від принципу неподільності безпеки на догоду розширенню НАТО". 

Фейк: "Зеленський і його команда роблять усе і в медійному просторі, і в практичних кроках, щоб будь-яка країна, яка поважає себе, не захотіла з ним спілкуватися", - заявила речниця МЗС РФ М. Захарова.

Дезінформація: У міноборони РФ заявили, що "на замовлення Пентагону в Україні вивчалися умови, за яких можлива некерована передача пташиного грипу… Міненерго США та Пентагон є головними замовниками та організаторами військово-біологічних досліджень в Україні".

Україна
Росія
РНБО
Сергій Лавров
Війна з Росією
фейк
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російські фейки
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