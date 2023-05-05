Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За версією ЦПД при РНБО України, 5 травня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Постпред РФ при ООН В. Небензя заявив: "Справжні причини тектонічних перетворень добре зрозумілі будь-якому підготовленому спостерігачеві… Крім антиконституційного перевороту в Києві та восьмирічного потурання злочинам київського режиму проти мирного населення Півдня і Сходу України, це ще й відмова колективного Заходу від принципу неподільності безпеки на догоду розширенню НАТО".

Фейк: "Зеленський і його команда роблять усе і в медійному просторі, і в практичних кроках, щоб будь-яка країна, яка поважає себе, не захотіла з ним спілкуватися", - заявила речниця МЗС РФ М. Захарова.

Дезінформація: У міноборони РФ заявили, що "на замовлення Пентагону в Україні вивчалися умови, за яких можлива некерована передача пташиного грипу… Міненерго США та Пентагон є головними замовниками та організаторами військово-біологічних досліджень в Україні".