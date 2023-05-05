Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 5 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 5 травня
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За версією ЦПД при РНБО України, 5 травня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Постпред РФ при ООН В. Небензя заявив: "Справжні причини тектонічних перетворень добре зрозумілі будь-якому підготовленому спостерігачеві… Крім антиконституційного перевороту в Києві та восьмирічного потурання злочинам київського режиму проти мирного населення Півдня і Сходу України, це ще й відмова колективного Заходу від принципу неподільності безпеки на догоду розширенню НАТО".
Фейк: "Зеленський і його команда роблять усе і в медійному просторі, і в практичних кроках, щоб будь-яка країна, яка поважає себе, не захотіла з ним спілкуватися", - заявила речниця МЗС РФ М. Захарова.
Дезінформація: У міноборони РФ заявили, що "на замовлення Пентагону в Україні вивчалися умови, за яких можлива некерована передача пташиного грипу… Міненерго США та Пентагон є головними замовниками та організаторами військово-біологічних досліджень в Україні".
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