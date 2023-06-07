Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 6 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 6 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 6 червня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: "Те, що сталося з Каховською ГЕС, є терористичним актом. Він був заздалегідь і цілеспрямовано спланований київським режимом у військових цілях у межах так званого контрнаступу ЗСУ", - заявили в МЗС РФ.
Дезінформація: "Військова розвідка України планує теракти у РФ, зокрема із застосуванням "брудної бомби", – заявили в центрі громадських зв'язків ФСБ.
Дезінформація: "Успіхів в українського контрнаступу немає, цілі та завдання не досягаються, втрати ЗСУ величезні", – заявив спікер держдуми РФ Володін.
Також, за його словами, Вашингтон і Брюссель втягнули у війну європейські держави, "обіцяючи успіх київського режиму, але план "Барбаросса-2" провалився".
- 5 червня СтратКом ЗСУ попередив українців про підготовку Росією інформаційно-психологічних операцій. У російських соцмережах планується поширення фейків про контрнаступ і втрати України.
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