Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 6 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 6 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 6 травня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Намагаючись деморалізувати українських військових, пропагандисти РФ повідомили, що "воєначальники ЗСУ змушують своїх солдатів йти в бій проти російських танків, озброївши їх лише автоматами і одягнувши у браковані бронежилети".
Маніпуляція: Пропагандистські ЗМІ повідомили, що "війська РФ звільнили Маріуполь і тепер там налагоджується мирне життя, а місцеві жителі чекають, коли бойовики "Азову" здадуться, щоб у місті відновився спокій".
Маніпуляція: РФ не покидає спроб негативного впливу на відносини України та Польщі. Так, в коментарі до заяви польського президента щодо того, що "між Польщею та Україною не має бути кордону", заступник голови радбезу РФ Д.Медведєв зауважив "лише одне – втрату Україною державності".
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