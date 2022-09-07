Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 6 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 6 вересня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 6 вересня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: В міноборони РФ заявили: "українські військові за добу випустили три снаряди по Запорізькій АЕС, один потрапив у дах 1-го спецкорпусу, другий – біля переходу між 1-м спецкорпусом та 2-м енергоблоком, третій розірвався біля баків для дистильованої води біля 2-го енергоблоку".
Дезінформація: Колаборант-"керівник" ТОТ Запорізької області В. Рогов заявив, що "делегація МАГАТЕ закрила очі на ситуацію з обстрілами ЗАЕС з боку України та усунулась від своїх обов’язків, а демілітаризація станції… лише приведе до того, що ЗСУ її займуть".
Водночас Рогов заявив, що "МАГАТЕ не є істиною останньої інстанції в плані прозорості".
Дезінформація: Представник МЗС РФ А. Волгаров заявив: "в Україні переслідування використовуються українськими спецслужбами для боротьби з інакодумством – з 2014 р. на підконтрольній київському режиму території Донбасу самовільне утримання під вартою стало практикою".
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