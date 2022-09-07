Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 7 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 7 вересня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 7 вересня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Президент Росії В. Путін заявив, що "українська сторона створює загрозу ядерній безпеці… навіщо вони це роблять я не розумію. Щоб привернути увагу до свого становища чи створити додаткову кризу? … [однак] головна загроза – це не сам реактор, а сховище відходів палива".
Маніпуляція: Російські ЗМІ повідомили: "за даними Кримського інституту політичних та соціологічних досліджень приєднання до РФ підтримує більшість мешканців Запорізької та Херсонської областей… позитивна динаміка фіксується за показниками: ставлення до входження до складу Росії і сприйняття можливості отримання російського громадянства".
Дезінформація: "США втратили свою домінуючу позицію… азійсько-тихоокеанський регіон став точкою тяжіння капіталу, але Захід прагне зберегти світопорядок ... соціально-економічна стабільність … приноситься в жертву заради диктатури США в економіці", – заявив президент РФ В. Путін.
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