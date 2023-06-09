Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 9 червня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: "Закарпатських угорців силоміць мобілізували в Україні й відправляють на фронт. Так Київ позбавлявся громадян, які б не підтримали бандеризацію України", - написало російське інтернет-видання Readovka.

Дезінформація: "Теракт на Каховській ГЕС мав очевидні військові цілі: підготувати ЗСУ умови для форсування обмілілого Дніпра з метою завдання удару по Азовському напрямку в рамках горезвісного “контрнаступу”, який явно буксує", – заявив постпред РФ при ООН В. Небензя.

Дезінформація: "Всі спроби контрнаступу провалилися. Також цими днями ми спостерігаємо значні втрати військ українського режиму", – заявив президент РФ Володимир Путін.