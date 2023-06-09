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Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 9 червня

9 червня, 2023 п'ятниця
22:49
Війна з Росією Парад ганьби. Путін

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 9 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 9 червня росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: "Закарпатських угорців силоміць мобілізували в Україні й відправляють на фронт. Так Київ позбавлявся громадян, які б не підтримали бандеризацію України", - написало російське інтернет-видання Readovka.

Дезінформація: "Теракт на Каховській ГЕС мав очевидні військові цілі: підготувати ЗСУ умови для форсування обмілілого Дніпра з метою завдання удару по Азовському напрямку в рамках горезвісного “контрнаступу”, який явно буксує", – заявив постпред РФ при ООН В. Небензя.

Дезінформація: "Всі спроби контрнаступу провалилися. Також цими днями ми спостерігаємо значні втрати військ українського режиму", – заявив президент РФ Володимир Путін.

  • 9 червня херсонський колаборант Володимир Сальдо продовжив вдавати, що всі кадри затоплених українських міст — фейк.
Україна
Росія
Володимир Путін
РНБО
фейк
Військові новини
пропаганда
російські фейки
Каховська ГЕС
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