Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 9 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 9 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 9 червня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: "Закарпатських угорців силоміць мобілізували в Україні й відправляють на фронт. Так Київ позбавлявся громадян, які б не підтримали бандеризацію України", - написало російське інтернет-видання Readovka.
Дезінформація: "Теракт на Каховській ГЕС мав очевидні військові цілі: підготувати ЗСУ умови для форсування обмілілого Дніпра з метою завдання удару по Азовському напрямку в рамках горезвісного “контрнаступу”, який явно буксує", – заявив постпред РФ при ООН В. Небензя.
Дезінформація: "Всі спроби контрнаступу провалилися. Також цими днями ми спостерігаємо значні втрати військ українського режиму", – заявив президент РФ Володимир Путін.
- 9 червня херсонський колаборант Володимир Сальдо продовжив вдавати, що всі кадри затоплених українських міст — фейк.
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