Центр стратегічних комунікацій назвав російські ЗМІ, які поширюють фейки про події на Донбасі

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій (ЦСК) у Telegram.



"Кремль на максимум увімкнув на сході України "радіо тисячі пагорбів". Десятки російських медіа, які розпалюють ненависть та поширюють фейкові "жахалки", безсоромно брешучи. Деякі з них самі вдаються до провокацій, аби створити відповідну картинку", - зазначається в повідомленні.



Як нагадали у центрі, "Радіо тисячі пагорбів" - це руандійська радіостанція, яка зіграла вирішальну роль у геноциді в Руанді 1994 року. Найжорстокіше вбивали саме там, де воно працювало, створюючи відповідну атмосферу. Працівників цього радіо пізніше визнали винними в геноциді.



У ЦСК зазначили, що російські медіа "буквально інсценують обстріли".



"Там, де вони збираються, завжди будуть кров, смерть і руйнування. На Донбасі вже помітили такий кривавий пропагандистський десант: Коц, Стешин, Пегов та Асламова", - зазначили у центрі.



Центр повідомляє, що "сіяти брехню та ворожнечу" на схід України прибули представники таких російських медіа: НТВ, інформагентство "Антифашист", RT, газета "Комсомольская правда", російське інформагентство "ФАН", ТК "Россия", журнал "Русское слово", РЕН ТВ, "Лента.ру", телеканал "Царьград", МИА "Россия сегодня", "Интерфакс", інформагентство "Главные новости", МИЦ "Известия, телеканал "Звезда", сетевое издание Wargonzo, газета "Вечерняя Москва", Общество друзей Юманите, Anna News.



Також розвідувальна спільнота InformNapalm 18 лютого викрили фейк, що нібито "українську ДРГ" сил спецоперацій було виявлено і вона вступила в бій на Донбасі.



"Ми помітили продовження цієї масштабної психологічної операції, метою якої є попереднє нав'язування мешканцям ОРДЛО хибної думки нібито Україна "готує наступ". Паралельно нагнітається паніка з евакуацією населення ОРДЛО. Ці інформаційно-психологічні дії виконуються бойовикам і можуть передувати масштабній військовій операції РФ на Донбасі", - зазначили волонтери.



Нагадаємо, СБУ закликала українців не панікувати та критично мислити на тлі поширення фейків щодо російської агресії й нагнітання в інфопросторі.