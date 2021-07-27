Центренерго за півроку збільшив збиток на 20% - до понад 591 млн грн

Про це повідомила пресслужба Центренерго.



Згідно з повідомленням, чистий збиток підприємства за результатами першого півріччя склав 591,2 млн грн. При цьому у другому кварталі 2021 року діяльність підприємства була прибутковою - компанія отримала 203,5 млн грн чистого прибутку.



"За результатами першого півріччя зросла динаміка покриття збитків. Завдяки прибутковій роботі Товариства у другому кварталі чистий збиток за звітний період зменшився з 794,7 млн грн до 591,2 млн грн. Якщо динаміка прибутковості залишиться незмінною, то до кінця року можна прогнозувати вихід компанії на прибуткову діяльність", - зазначили у пресслужбі.



Також зазначається, що в червні 2021 року компанія виплатила дивіденди акціонерам у розмірі 30,6 млн грн, зокрема, державна частка склала 23,9 млн грн. За шість місяців 2021 року сплачено на користь держави до бюджетів всіх рівнів 1,4 млрд грн.



У пресслужбі зауважили, що з травня по липень цього року через глибинну кризу в енергетиці, компанія працює в надзвичайно складних умовах. Так, перший квартал звітного року був збитковим через суттєве збільшення обсягу виробництва електроенергії, критичне зниження запасів вугілля на ТЕС та додаткове включення в роботу блоків на природному газі заради надання допомоги під час екстремально низьких температур та відсутності додаткового обсягу генерації на інших теплових електростанціях.

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