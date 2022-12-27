Церкві окупанта не місце в Україні: Порошенко закликав владу завершити розпочату у 2018 році роботу
Петро Порошенко привітав рішення КСУ щодо закону про перейменування церкви московського патріархату. Він закликав владу продовжити розпочату у 2018 році роботу і сприяти об’єднаню українських православних в українській Церкві
"Нарешті і затримкою в більш як три роки Конституційний Суд визнав відповідним українському законодавству наш закон про правдиву назву московської церкви. Вітаю з мудрим рішенням!", – написав Порошенко у Facebook.
"Три роки Україна і український народ чекали приведення ситуації в українському Православ‘ї у відповідність до Томосу Вселенського Патріарха. Московська церква не має маскуватись під українську, церкві окупанта не місце в Україні! Органам виконавчої влади належить завершити розпочату ще у 2018 році роботу і сприяти об‘єднанню українських православних в українській Церкві", – наголосив Порошенко.
- У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт (#8221), який, за словами народного депутата та автора законотворчого документа Миколи Княжицького, "покладе край російській православній церкві у нашій державі".
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