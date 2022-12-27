Церкві окупанта не місце в Україні: Порошенко закликав владу завершити розпочату у 2018 році роботу

"Нарешті і затримкою в більш як три роки Конституційний Суд визнав відповідним українському законодавству наш закон про правдиву назву московської церкви. Вітаю з мудрим рішенням!", – написав Порошенко у Facebook.

"Три роки Україна і український народ чекали приведення ситуації в українському Православ‘ї у відповідність до Томосу Вселенського Патріарха. Московська церква не має маскуватись під українську, церкві окупанта не місце в Україні! Органам виконавчої влади належить завершити розпочату ще у 2018 році роботу і сприяти об‘єднанню українських православних в українській Церкві", – наголосив Порошенко.