Цей день в історії: у Форосі заарештували Горбачова

З цього приводу у ЗМІ було поширене повідомлення про його нездатність виконувати свої обов'язки за станом здоров'я і про перехід повноважень президента до віцепрезидента Геннадія Янаєва, нагадує JNSM.

Себе ж ДКНС проголосив органом "для управління країною і ефективного здійснення режиму надзвичайного стану" і наділив усією повнотою влади.

"Своїм рішенням ДКНС припинив діяльність політичних партій і масових рухів, заборонив проведення мітингів, вуличних походів, демонстрацій та страйків, встановив контроль над засобами масової інформації і запровадив у Москві надзвичайний стан, для підтримання якого в місто були введені війська. Після двох діб протистояння, головну роль в якому відіграв президент РРСФР Борис Єльцин, на чий заклик у центр Москви прибули тисячі небайдужих і почалось зведення барикад, так і не здобувши належної підтримки ні у вищих ешелонах влади, ні серед цивільного населення, 21 серпня Геннадій Янаєв підписав указ, в якому ДКНС оголошувався розпущеним, а всі його рішення недійсними", - йдеться у матеріалі, присвяченому останній спробі зберегти СРСР.

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Того ж вечора у Форос вилетіла делегація ДКНС, яку Горбачов відмовився прийняти. Він був звільненй з-під арешту іншою делегацією - на чолі з віцепрезидентом Олександром Руцьким, яка о 21:00 також прибула в Крим. Разом з нею Горбачов повернувся до Москви у ніч на 22 серпня, і того ж дня всі члени ДКНС та особи, які їм активно сприяли, були заарештовані. 24 серпня Михайло Горбачов розповсюдив заяву, якою засудив участь керівних органів КПРС в державному перевороті, та склав з себе повноваження Генерального секретаря партії.



"Активна роль Бориса Єльцина у придушенні спроби державного перевороту дала йому можливість взяти контроль над урядом СРСР, підписати Біловезьку угоду, якою СРСР припинив своє існування, і 25 грудня 1991 року Михайло Горбачов, який фактично втратив будь-які важелі впливу на ситуацію, подав у відставку з поста президента СРСР", - зазначає історичний портал JNSM.



