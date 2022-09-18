Цей день в історії: у Ялті народилася Алла Горська, помер підстрелений в Києві російський прем'єр Столипін

Про це нагадує твітер History Ukraine.

"18.9.1929 - в Ялті народилась Алла Горська, українська художниця-шістдесятниця. Вбита КДБ 1970 року", - йдеться у повідомленні.

"Вона захищала Симоненка й Чорновола, а в 41 рік була вбита при "невідомих" обставинах", - зазначає з цього приводу проєкт "Українки".

Алла Горська, ця енергійна жінка, фактично була "осередком" всього українського дисидентства.

"Її у 1960-ті знав кожен, хто вважав себе інтелігентною людиною. Її відчайдушністю захоплювалися чоловіки і навіть кадебісти, які постійно викликали художницю в "органи" для залякувань. Її ім’я стало символом боротьби з політичними репресіями, а її смерть – загадкою, яку не розкрили досі. Алли Горської не стало в 41 рік, хоча, здавалося б, її чекало довге і щасливе життя…", - йдеться у матеріалі "Українок".

Окрім творчості Горська активно займалася громадською діяльністю. Антирадянською.

Була талановитим організатором. Її київське помешкання фактично являло собою "штаб-квартиру" столичних дисидентів.

Разом з однодумцями досліджувала місця масових поховань жертв сталінського терору на околицях Києва, матеріально підтримувала засуджених й переслідуваних інакодумців.

Її двічі виключали зі Спілки художників, а восени 1970 року знайшли мертвою з численними травмами голови в будинку свекра в містечку Васильків під Києвом.

На похоронах Алли Горської її портрет ніс Василь Стус. Тоді ж він присвятив їй свого вірша "Ярій, душе".

Ярій, душе. Ярій, а не ридай.

У білій стужі сонце України.

А ти шукай — червону тінь калини

на чорних водах — тінь її шукай,

де жменька нас. Малесенька шопта

лише для молитов і сподівання.

Усім нам смерть судилася зарання,

бо калинова кров — така ж крута,

вона така ж терпка, як в наших жилах.

У сивій завірюсі голосінь

ці грона болю, що падуть в глибінь,

безсмертною бідою окошились.

"У злочині підозрювали чоловіка художниці, друзів і врешті звинуватили… свекра. Попри те, що тіло свекра знайшли обезголовленим наступного ж дня на залiзничнiй колiї", - йдеться на сайті "Українки".

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