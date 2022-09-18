Цей день в історії: у Ялті народилася Алла Горська, помер підстрелений в Києві російський прем'єр Столипін
18 вересня - день народження видатної української мисткині, художниці-шестидесятниці Алли Горської
Про це нагадує твітер History Ukraine.
"18.9.1929 - в Ялті народилась Алла Горська, українська художниця-шістдесятниця. Вбита КДБ 1970 року", - йдеться у повідомленні.
"Вона захищала Симоненка й Чорновола, а в 41 рік була вбита при "невідомих" обставинах", - зазначає з цього приводу проєкт "Українки".
Алла Горська, ця енергійна жінка, фактично була "осередком" всього українського дисидентства.
"Її у 1960-ті знав кожен, хто вважав себе інтелігентною людиною. Її відчайдушністю захоплювалися чоловіки і навіть кадебісти, які постійно викликали художницю в "органи" для залякувань. Її ім’я стало символом боротьби з політичними репресіями, а її смерть – загадкою, яку не розкрили досі. Алли Горської не стало в 41 рік, хоча, здавалося б, її чекало довге і щасливе життя…", - йдеться у матеріалі "Українок".
Окрім творчості Горська активно займалася громадською діяльністю. Антирадянською.
Була талановитим організатором. Її київське помешкання фактично являло собою "штаб-квартиру" столичних дисидентів.
Разом з однодумцями досліджувала місця масових поховань жертв сталінського терору на околицях Києва, матеріально підтримувала засуджених й переслідуваних інакодумців.
Її двічі виключали зі Спілки художників, а восени 1970 року знайшли мертвою з численними травмами голови в будинку свекра в містечку Васильків під Києвом.
На похоронах Алли Горської її портрет ніс Василь Стус. Тоді ж він присвятив їй свого вірша "Ярій, душе".
Ярій, душе. Ярій, а не ридай.
У білій стужі сонце України.
А ти шукай — червону тінь калини
на чорних водах — тінь її шукай,
де жменька нас. Малесенька шопта
лише для молитов і сподівання.
Усім нам смерть судилася зарання,
бо калинова кров — така ж крута,
вона така ж терпка, як в наших жилах.
У сивій завірюсі голосінь
ці грона болю, що падуть в глибінь,
безсмертною бідою окошились.
"У злочині підозрювали чоловіка художниці, друзів і врешті звинуватили… свекра. Попри те, що тіло свекра знайшли обезголовленим наступного ж дня на залiзничнiй колiї", - йдеться на сайті "Українки".
Інші події 18 вересня:
18 вересня 1841 року - в Гадячі на Полтавщині народився Михайло Драгоманов, публіцист, історик, філософ та політолог. Брат Олени Пчілки, дядько Лесі Українки.
18 вересня 1911 року - після замаху у Київській опері помирає голова російського уряду Петро Столипін.
18 вересня 1938 року - НКВС розстріляв Володимира Симиренка, українського селекціонера плодових культур.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 39.67Продаж 40.77
- Актуальне
- Важливе