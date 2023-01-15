"Ці ж терористи прийдуть і за вами": Зеленський звернувся до росіян

Про це він сказав у вечірньому зверненні від 15 січня.

Президент також наголосив, що коли це станеться, росіян "нікому буде захистити"

"Хочу сказати всім росіянам, особливо тим, хто навіть зараз не зміг сказати хоча б пару слів засудження цього терору, хоча чудово все бачать та знають: ваше боязливе мовчання, спроба перечекати те, що відбувається, закінчиться тільки тим, що одного дня ці ж терористи прийдуть і за вами. Зло дуже відчуває страх, зло завжди запам'ятовує тих, хто його боїться і намагається сторгуватися. Коли воно прийде за вами, нікому буде вас захистити", - сказав Володимир Зеленський.

У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку, поранено щонайменше 75 людини, 12 у тяжкому стані, 30 загинуло, 43 людей у розшуку.

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