"Ці ж терористи прийдуть і за вами": Зеленський звернувся до росіян
Президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян російською мовою та заявив, що спроба перечекати терор РФ закінчиться тим, що "ці ж терористи прийдуть і за ними"
Про це він сказав у вечірньому зверненні від 15 січня.
Президент також наголосив, що коли це станеться, росіян "нікому буде захистити"
"Хочу сказати всім росіянам, особливо тим, хто навіть зараз не зміг сказати хоча б пару слів засудження цього терору, хоча чудово все бачать та знають: ваше боязливе мовчання, спроба перечекати те, що відбувається, закінчиться тільки тим, що одного дня ці ж терористи прийдуть і за вами. Зло дуже відчуває страх, зло завжди запам'ятовує тих, хто його боїться і намагається сторгуватися. Коли воно прийде за вами, нікому буде вас захистити", - сказав Володимир Зеленський.
- У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку, поранено щонайменше 75 людини, 12 у тяжкому стані, 30 загинуло, 43 людей у розшуку.
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