Про це повідомляє Еспресо.TV.

Віктор Циганков вийшов у стартовому складі каталонців та віддав результативний пас на Алейша Гарсію на 4-й хвилині. До перерви "Жирона" відзначилася ще двічі - у свої ворота забили Оскар де Маркос та Мікель Весга. "Атлетик" відповів лише точним ударом Юрі Берчіче.

Після першого тайму рахунок 3:1 на користь "Жирони"

Загалом в активі українського вінгера після переходу з "Динамо" до "Жирони" 1 гол та 2 результативні передачі в 4-х матчах.

Чемпіонат Іспанії

23-й тур

26 лютого

"Атлетик" - "Жирона"

Голи: Берчіче, 35 - Гарсія, 4, де Маркос, 19, Весга, 45+1