Циганков зробив результативну передачу в матчі чемпіонату Іспанії
Український футболіст "Жирони" Віктор Циганков віддав результативну передачу в матчі чемпіонату Іспанії проти "Атлетика"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Віктор Циганков вийшов у стартовому складі каталонців та віддав результативний пас на Алейша Гарсію на 4-й хвилині. До перерви "Жирона" відзначилася ще двічі - у свої ворота забили Оскар де Маркос та Мікель Весга. "Атлетик" відповів лише точним ударом Юрі Берчіче.
Після першого тайму рахунок 3:1 на користь "Жирони"
Загалом в активі українського вінгера після переходу з "Динамо" до "Жирони" 1 гол та 2 результативні передачі в 4-х матчах.
Чемпіонат Іспанії
23-й тур
26 лютого
"Атлетик" - "Жирона"
Голи: Берчіче, 35 - Гарсія, 4, де Маркос, 19, Весга, 45+1
- 17 лютого Віктор Циганков відзначився голом та пасом у матчі чемпіонату Іспанії проти "Альмерії".
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