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Циганков зробив результативну передачу в матчі чемпіонату Іспанії

26 лютого, 2023 неділя
15:17
Спорт Віктор Циганков, Жирона, Ла Ліга чемпіонат Іспанії

Український футболіст "Жирони" Віктор Циганков віддав результативну передачу в матчі чемпіонату Іспанії проти "Атлетика"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Віктор Циганков вийшов у стартовому складі каталонців та віддав результативний пас на Алейша Гарсію на 4-й хвилині. До перерви "Жирона" відзначилася ще двічі - у свої ворота забили Оскар де Маркос та Мікель Весга. "Атлетик" відповів лише точним ударом Юрі Берчіче. 

Після першого тайму рахунок 3:1 на користь "Жирони"  

Загалом в активі українського вінгера після переходу з "Динамо" до "Жирони" 1 гол та 2 результативні передачі в 4-х матчах. 

Чемпіонат Іспанії

23-й тур

26 лютого

"Атлетик" - "Жирона" 

Голи: Берчіче, 35 - Гарсія, 4, де Маркос, 19, Весга, 45+1


 
футбол
Віктор Циганков
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