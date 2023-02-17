Циганков забив дебютний гол і віддав перший асист у Ла Лізі. "Жирона" знищила "Альмерію"
Український півзахисник Віктор Циганков відзначився голом у матчі "Жирона" - "Альмерія" в Ла Лізі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 22-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Жирона" прийняла "Альмерію" на "Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві". Зустріч закінчилась перемогою господарів з рахунком 6:2.
Український півзахисник "Жирони" Віктор Циганков з'явився на полі у стартовому складі і на 35-й хвилині забив дебютний м'яч за іспанців.
Після навісної передачі в штрафний майданчик Родріго Рікельме зіграв головою та спрямував м'яч на Циганкова. Українець в один дотик відправив м'яч у порожні ворота.
На 43-й хвилині Віктор Циганков відзначився вже асистом. Українець п'ятою елегантно віддав передачу на Хав'єра Ернандеса Карреру.
За "Жирону" також забили Валентін Кастельянос, Родріго Рікельме, Іван Мартен і Крістіан Стуані.
Циганкова замінили на 65-й хвилині, коли рахунок був 4:0.
У турнірній таблиці "Жирона" з 27 очками займає 11 позицію і відстає від єврокубків на 6 очок.
"Альмерія" - 22 бали - 15 місце.
Ла Ліга
22-й тур
17 лютого
"Жирона" - "Альмерія" 6:2
Голи: Кастельянос, 8, Циганков, 34, Рікельме, 36, Каррера, 43, Мартен, 77, Стуані, 79 - Рамазані, 66, Туре, 81
- Матч проти "Альмерії" - це третя поява Віктора Циганкова в новій команді, він перейшов до "Жирони" з "Динамо" у січні 2023 року за 5 млн євро.
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