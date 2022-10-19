Цілеспрямовані атаки РФ на цивільну інфраструктуру України - це акти терору. І ми маємо так це називати, - Урсула фон дер Ляєн

Про це інформує про це у твіттері президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Вчора ми знову бачили цілеспрямовані атаки Росії на цивільну інфраструктуру. Це знаменує нову главу в і без того дуже жорстокій війні. Міжнародний порядок дуже чіткий. Це воєнні злочини. Цілеспрямовані атаки на цивільну інфраструктуру з чіткою метою відключити чоловіків, жінок, дітей від води, електроенергії та опалення з приходом зими – це акти чистого терору. І ми маємо це так називати", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

Також президентка Європейської комісії на пленарному засіданні Європейського парламенту щодо підготовки засідання Ради наголосила на продовження підтримки України стільки, скільки потрібно.

"І ми захистимо європейців від іншої війни, яку веде Путін – це його війна проти нашої енергетики. Я знаю, що європейці стурбовані; стурбованість інфляцією; стурбовані своїми рахунками за електроенергію; стурбований зимою. Найкращою відповіддю на газовий шантаж Путіна є європейська солідарність і європейська єдність", - сказала президентка.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має купувати газ разом і спільно користуватися ним.

"Ці три заходи – об’єднання, збереження та спільне використання – матимуть позитивний вплив на ціни. Але, звісно, ​​потрібно зробити більше, щоб подолати стрибки цін і маніпуляції Росією на енергетичному ринку. Ми не піддалися на шантаж. Ми чинили опір. Це важливо. Але ми також бачимо, що опір російському енергетичному тиску має свою ціну. Рахунки за газ європейських родин стрімко зросли. А нашим компаніям важко підтримувати конкурентоспроможність. Йдеться не лише про конкурентоспроможність на єдиному ринку – це також важливо", - додала Урсула.

Russia’s attacks against civilian infrastructure, especially electricity, are war crimes.



Cutting off men, women, children of water, electricity and heating with winter coming - these are acts of pure terror.



And we have to call it as such. https://t.co/3WY743k1iH — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 19, 2022

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