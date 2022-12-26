Насправді все просто: дехто не хоче прямо відповідати (вузьке коло), бо вже багато що провалилося, а решта (широке коло) просто не знають, які цілі після своєї поразки озвучить очільник росіянам…

Реальні цілі, які вони публічно не оголошують, такі (мірою наближення до провалу цих етапів і загальної поразки):

1. Підкорити повністю Україну й українців через повну окупацію.

2. Загарбати більшу частину території включно зі столицею і не допустити деокупації.

3. Захопити собі значну частину українських земель на Півдні та Сході України.

4. Залишити під окупацією та анексією хоч щось.

5. Лише помститися народу України за свою поразку.

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Зараз вони під тиском ЗСУ переходять від третього до четвертого етапу. А незабаром вже прийде й п‘ятий.

Насправді він вже частково застосовується, що є свідченням незмінності такого сценарію: від бажання повністю взяти під контроль Україну до жалюгідної помсти звичайним мешканцям.

Але після цього п’ятого етапу неодмінно прийде і наш: перемога над агресором і загарбниками!

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, дипломат, колишній надзвичайний та повноважний посол України у США

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