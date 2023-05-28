Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо"



"У першому турі президентських виборів у Туреччині результати голосування мали б бути оприлюднені опівночі. Так воно і було, проте сам результат було оголошено лише на наступний день о 4 годині. Сьогодні результати повинні оголосити швидше. Адже порахувати голоси буде легше через те, що парламентські вибори вже відбулись. Тому цілком ймовірно, що ми дізнаємось нове імʼя президента Туреччини вже сьогодні опівночі", - пояснила Будник.

У неділю, 28 травня, Реджеп Тайїп Ердоган та Кемаль Киличдароглу ведуть боротьбу за посаду президента Туреччини в другому турі виборів

