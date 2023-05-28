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Головна Світ Цілком ймовірно, що вже сьогодні опівночі ми дізнаємось імʼя нового президента Туреччини, - кореспондентка Укрінформу Будник
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Цілком ймовірно, що вже сьогодні опівночі ми дізнаємось імʼя нового президента Туреччини, - кореспондентка Укрінформу Будник

28 травня, 2023 неділя
15:30
Світ Туреччина . Посольство в Україні в Києві

Кореспондентка Укрінформу Ольга Будник повідомила, що результати другого туру президентських виборів в Туреччині можуть бути оприлюднені вже сьогодні опівночі

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо"

"У першому турі президентських виборів у Туреччині результати голосування мали б бути оприлюднені опівночі. Так воно і було, проте сам результат було оголошено лише на наступний день о 4 годині. Сьогодні результати повинні оголосити швидше. Адже порахувати голоси буде легше через те, що парламентські вибори вже відбулись. Тому цілком ймовірно, що ми дізнаємось нове імʼя президента Туреччини вже сьогодні опівночі", - пояснила Будник.

вибори
Туреччина
Реджеп Ердоган
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