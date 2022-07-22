Ціна на бензин має зрости на 25%: усе залежить від інфляції та європейського ринку, - інвестиційний банкір Фурса
Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів, що ціна на бензин в Україні повинна зрости на 25%, але це також залежатиме від інфляції та від ціни пального на європейському ринку
Економіст поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Бензин має стати дорожче на 25%. Якщо ціна на бензин у Європі залишиться стабільною, то ціна в Україні зросте на 25%. Якщо ціна в Європі на бензин буде падати, то ці фактори будуть компенсувати один одного. Прогнозувати ціну пального на європейському ринку складно", - зазначив Фурса.
Інвестиційний банкір додав, що на ціну на бензин також вплине інфляція.
"Прогнозована інфляція в 30% змінить ціну на бензин. Потім це потягне вартість імпортних товарів. А після бензину це потягне ціни товарів та послуг українських виробників", - зауважив Сергій Фурса.
- У звіті НБУ за червень 2022 р йдеться, що економіка України через війну, розв'язану Росією, спаде щонайменше на третину в 2022 році, а темпи її відновлення залежатимуть від тривалості війни.
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